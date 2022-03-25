Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek - Haberler

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Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bu yılki hedeflerinin 2 milyon 94 bin adet fidan dikimi gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

ISPARTA (AA) - Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bu yılki hedeflerinin 2 milyon 94 bin adet fidan dikimi gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman haftası dolayısıyla hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, gazetecilere, fidan dikim mevsiminin yılda 2 kez olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bizim fidan dikim mevsimlerimiz yılda iki dönemdir. Birinci dönemimiz ilkbahar ve ikinci dönemimiz de sonbahar aylarıdır. Bu nedenle biz Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında belirlediğimiz alanlara 2 milyon 94 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımıza başladık, ilk etapta orman haftası dolayısıyla 10 bin fidan dikimini yapmış durumdayız." diye konuştu.

Isparta'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bu alanların temizlendiğini ve bölgenin yeniden yeşermesi için çalışmaların devam ettiğini Ataş, Çandır bölgesinde yanan alanların yüzde 90'ında tohum ekimi yapıldığını ve çimlenmenin de başladığını dile getirdi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası, 21 Mart, Isparta, Güncel, Haberler

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