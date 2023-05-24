Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Isparta'da FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Isparta'da FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliği suçundan haklarında "7 yıl 6 ay" ve 6 yıl 5 ay" hapis cezası verilen 2 hükümlünün kentte olduğunu belirledi.
Yakalanan 2 hükümlü, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel