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Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Isparta'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Isparta'da FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Isparta'da FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliği suçundan haklarında "7 yıl 6 ay" ve 6 yıl 5 ay" hapis cezası verilen 2 hükümlünün kentte olduğunu belirledi.

Yakalanan 2 hükümlü, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Isparta Güncel Haberler

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