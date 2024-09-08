Isparta'da 18 yaşındaki genç iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü
Isparta'da bir iş yerinde çıkan kavgada 18 yaşındaki genç sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı tutuklandı.
Isparta'da 18 yaşındaki gencin çalıştığı iş yerinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cinayet zanlısı S.E.A. (21), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öldürülen Hasan Kabalak'ın (18) cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin arından Sav beldesine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Kabak'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kabalak'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde, dün Hasan Kabalak ile S.E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında S.E.A, Kabalak'ı sırtından bıçaklamıştı. Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabalak, kurtarılamamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
Cinayet 3-sayfa Güncel
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