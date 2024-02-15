Isparta'da 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Isparta'da yılbaşından beri 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekiplerce 15 düzensiz yakalanarak sınır dışı edildi.

Düzensiz göçmenleri korsan taksiyle taşıdıkları tespit edilen 2 kişiye ise 25 bin 756 lira para cezası verildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.