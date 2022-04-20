Isparta'da 112 acil çağrı aramalarının 44 bin 201'i gereksiz arama

ISPARTA (AA) Isparta'da bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 141 bin 868 aramanın, 44 bin 201'i "gereksiz arama" olarak kayıtlara geçti.

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi, 2022 yılı başından bugüne kadar 141 bin 868 arama aldı. Merkeze gelen bu çağrıların yüzde 44'ünün gereksiz arama olduğu belirlendi.

Merkezden sağlık kurumlarına 32 bin 852, emniyete 21 bin 330, Jandarmaya 3 bin 618, itfaiyeye 1701 ve ormana 110 çağrının yönlendirildi bildirildi.

Isparta 112 Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan, 112 çağrı numarasını gereksiz yere meşgul edilememesini istedi.

Gereksiz çağrıların tespiti durumunda 561 lira cezai işlem uygulandığı vurgulandı.