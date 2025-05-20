Isparta'da 10 Yıl Önce Kaybolan Mehmet Çetin İçin Yeni Gelişme

Isparta'da 10 Yıl Önce Kaybolan Mehmet Çetin İçin Yeni Gelişme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin soruşturması kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli çift Isparta'ya getirildi. Soruşturma derinleştiriliyor.

Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli çift Isparta'ya getirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015'te kaybolan Mehmet Çetin dosyasını yeniden açarak soruşturmayı derinleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler Bayram A. ve eşi Derya K. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sabah saatlerinde bir televizyon programı stüdyosuna düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Isparta'ya getirildi.

Söz konusu çift, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Olayla bağlantılı olarak adı geçen diğer şüpheliler Hüseyin ve Fatma Ç. çiftinin de gözaltında olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek

Trump Netanyahu'ya resti çekti! Dediğini yapmazsa yalnız kalacak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Kevin De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

De Bruyne Etihad'daki son maçında inanılmaz bir gol kaçırdı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

Van Persie Fenerbahçe'ye çuvalla para kazandırabilir
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.