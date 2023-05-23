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Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntülerine ulaşıldı

Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntülerine ulaşıldı

Güncel Haberler

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda sağ şeritten ilerleyen otomobilin sol şeride geçmesi ve karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpışması yer alıyor.

Çin uyruklu Chen Yougın idaresindeki 33 ANT 738 plakalı otomobil ile Mısır uyruklu Muhamet Hamadua yönetimindeki 48 JD 663 plakalı otomobil, dün Konya- Isparta kara yolu Akmecit mevkiinde çarpışmıştı.

Kazada Mısır uyruklu Hamadua hayatını kaybetmiş, otomobillerdeki 4 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Gelendost Isparta Mısır Güncel Haberler

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