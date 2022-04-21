Isparta Belediyesinin 'Kirazlıdere Projesine' peyzaj, tasarım ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Isparta Belediyesi'nin "Kirazlıdere Projesi" ödüle layık görüldü.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKBB tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması sonuçlandı. 54 projenin yer aldığı yarışmada, Isparta Belediyesi'nin, şehrin seyir terası olarak nitelendirilen Kirazlıdere'nin yeniden inşasının gerçekleştirildiği projeye, Peyzaj Planlama Tasarım ve Uygulama Projeleri dalında üçüncülük ödülü verildi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ödülü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den aldı.