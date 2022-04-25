Isparta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler

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Isparta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bünyesindeki şirkette çalışan işçi maaşlarının en düşük 6 bin 100 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bünyesindeki şirkette çalışan işçi maaşlarının en düşük 6 bin 100 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Başdeğirmen, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ve Belediye Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmişi imzalandığını belirtti.

Yapılan zamanlarla en düşük işçi maaşının 6 bin 100 liraya çıkarıldığını aktaran Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin üzerinde çok yüksek bir fark vererek personelimizin maaşlarını artırmış olduk. Mesai ücretleri ve sosyal desteklerimiz var. Bayram, düğün, ölüm yardım desteklerimiz var. Bu destekleri de günü geldikçe takdim ediyoruz. Kar yağışında çalışan personelimizin ikramiyelerini de önümüzdeki günlerde dağıtacağız."

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Belediye İş Sendikası, Isparta, işçi, Güncel, Haberler

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