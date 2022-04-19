Isparta Belediyesince öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleniyor - Haberler

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Isparta Belediyesince öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleniyor

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta Belediyesince öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleniyor

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce, "Okulumuzda Şenlik Var" sloganıyla öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleniyor.

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce, "Okulumuzda Şenlik Var" sloganıyla öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Öğrenciler okullarda düzenlenen sportif ve eğitsel oyunlarla keyifli dakikalar geçirerek öğrenme fırsatı buluyor.

İlgi gören etkinlikler, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından koordine ediliyor.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

gençlik, Isparta, Güncel, Haberler

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