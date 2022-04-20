Isparta Belediyesi, güneş enerjisiyle elektrik üretecek

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesince, Senirce ovasında yapımına başlanan Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) projesi inşaatının devam ettiği bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6,6 Megavatlık elektrik üretim için güneş panellerinin montajına geçildiği belirtildi.

Güneş panellerinin montajının ardından elektrik üretimine başlanılacağı aktarılan açıklamada, kentte yapımına devam edilen otogarda da 5 Megavatlık GES kurmak için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Isparta Belediyesi toplam 12,6 Megavatlık önemli bir GES yatırımına sahip olacak. Buralardan üretilecek elektrik ile kendi elektrik masraflarını karşılayacak olan Isparta Belediyesi, fazla üretim için elde edeceği gelirle de şehre daha fazla yatırım kazandıracak. Belediye, şehirdeki uygun farklı projelerde de benzer uygulamayı

sürdürecek."