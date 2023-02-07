Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta Furkan Zor'u enkazdan kurtardı Güncel Haberler Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Furkan Zor'u kurtardı. Isparta Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Furkan Zor'u kurtardı. Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara destek amacıyla Kahramanmaraş'a giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) timi Azerbaycan Caddesi'ndeki bir enkazdan 16 yaşındaki Furkan Zor'u çıkardı. Zor'un sağ çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Isparta Belediyesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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