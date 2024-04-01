Isparta Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 98,07 )

-Başdeğirmen'in öz geçmişi

Isparta'da 1962'de doğan Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşan Başdeğirmen, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde de ticari faaliyetini sürdürdü. İki dönem Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yapan Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde Isparta Belediye Başkanı seçildi. Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.