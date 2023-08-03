Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi esnafıyla bir araya geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek, istek, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Başdeğirmen, mahalle esnafının ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinlemek amacıyla düzenlenen toplantıda istek ve talepleri not aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek, istek, talep ve önerilerini dinledi.

Yayla Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve mahalle esnafı katıldı. Başkan Başdeğirmen, mahalle esnafının ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinlemek amacıyla bu toplantının düzenlendiğini belirtti. Toplantıda Başdeğirmen istek ve talepleri tek tek not aldı, kimi talepler ise anında yerine getirildi.

4,5 yıllık bir süreden bu yana Isparta'ya hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Isparta'mız çok güzel bir şehir. Altyapısıyla, çevresiyle beraber diğer illere örnek bir şehir. Uzun zamandır göreve gelen belediye başkanlarımız ve ekipleri şehrimizin altyapısı ve güzelleşmesi için çok emek vermişler. Aynı emekleri bizler de vererek devam ettiriyoruz. Bizlerin vazifesi önceki aldığımızdan bir fazlasını, daha güzelini yapabilmektir. Bugüne kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin çok büyük emekleri var" dedi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, yatırımların yanında devletin mağdur olan her bir vatandaşının yanında olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, "Sosyal devlet anlamında ülke olarak kimin sorunu varsa onun yanında olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzünü hem ülkemize hem de dünya ülkelerine ayırarak, felaketlerden, zorluklardan aşmak için büyük mücadele veriyor. Biz ordusuyla, insanıyla en güçlü ülkeyiz. Doğalgaz, petrol bulduk, güneş enerjisiyle kendi enerjimizi üretmeye başladık. Allah'ın izniyle kısa bir süre sonra çok büyük işler yapan ülke haline geleceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir esnafın direğe çöp kovası konması isteğinin yerine getirilmesi talimatını verirken, talep ilgili müdürlük tarafından toplantı sırasında yerine getirildi. - ISPARTA