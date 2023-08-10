Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Mahalle Meclisi Buluşmasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmaları kapsamında Gülcü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini yerinde dinledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların talep ve isteklerini mahallelerde yerinde dinlemeye devam ediyor. Gülcü Mahallesi Mahalle Meclisi Buluşmasında vatandaşların talep ve isteklerini alan Başkan Başdeğirmen, belediyenin yatırım ve projelerinden bahsetti. Mahalleye gelişinde vatandaşlar ve çocuklar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yoğun ilgi gösterdi. Başkan Başdeğirmen, vatandaşlar ve çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in mahalleye yaptığı hizmetleri anlattı. İlk olarak meydanda bulunan ve kötü durumda olan kahvehane binasının yıkılması talebinin yerine getirildiğini dile getiren Eroğlu, Gülcü Mahallesi'ne güzel bir meydanlık kazandırıldığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e mahalleye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Muhtar Hüseyin Eroğlu, "Başkanımız mahallemizde meydanlık için en güzelini yapacağı sözünü verdi ve bu sözü yerine getirdi. Allah razı olsun. Mahallemizde eksikliklerin giderilme sözünü başkanımız veriyor, zaten kendisi sözlerini yapıyor. Gelişmekte olan ve büyüyen Isparta'yı görmekten son derece mutluyum, huzurluyum. Bu şehir hepimizin. Hepimiz başkanımızla gurur duymamız lazım. Belediye Başkanımızı uzun yıllardır tanıyorum. Mahallemizin camimizin tuvaletleri de bakımsızdı, başkanımız yeniledi. Başkanımıza mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmalarıyla mahallelerde vatandaşlarla beraber olduklarını belirterek, bu programlara belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle katıldıklarını söyledi. Mahallelerdeki eksiklikleri dinleyerek, farklı hizmetler sunmak adına vatandaşlarla bir araya geldiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, vatandaşları tek tek dinleyerek hemen yapılması gerekenleri anında, diğer taleplerin de planlı bir şekilde yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar söz alarak, talep ve isteklerini dile getirdiler. Fatih Demirel, mahalleyle ilgili bir probleminin olmadığını belirtirken Eğirdir Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekti ve yağmur sularının göle aktarılıp aktarılamayacağını sordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yağmur sularının göle aktarımı için çok büyük bir enerjiye ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Eğirdir'le şehir merkezi arasında rakım problemi var. Suları cazibe ile gidebilecek yerlere gönderebiliyoruz. Karacaören'e cazibe ile iniş aşağı gidebiliyor ancak Eğirdir'e gönderemiyoruz. Keşke olsa Eğirdir Gölü'ne versek" dedi.

Bazı illerde su kullanımlarının kısıtlanmaya başlandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Gece ve gündüz belli saatlerde su verilemeyen iller var. Bizde bir kısıtlama yok. İçme suyumuz var. Ama suyu çok bonkörce harcıyoruz, suyumuzu çok israf ediyoruz. Suyumuzun kullanım için tonu 1 lira. Ama su ucuz diye çok israf ediliyor. Bu hepimizin suyu, hepimizin problemi. Yarın su olmazsa hepimiz suçluyuz. Suyumuzu idareli kullanalım, suyu boşa akıtmayalım" şeklinde konuştu.

Evinde kanalizasyon problemi yaşadığını belirten Emre Uğur, probleminin giderilmesini isterken Başkan Başdeğirmen, yaşanan problemle ilgileneceklerini söyledi.

Söz alan Mehmet Çankaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e şehre yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gülcü Mahallesi Mahalle Meclisi Buluşmasında çocuklarda tek tek söz alarak isteklerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ilettiler. Çocukların taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, çocukların taleplerinin de yerine getirileceğini ifade etti.

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi. - ISPARTA