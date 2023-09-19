Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışmalarını inceledi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Kaldırım yenileme çalışmalarının ardından 123. Caddenin asfaltı da yenileniyor. Altyapı çalışmaları da gerçekleştirilen bölgede, asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi 123. Caddede devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha önce Emre Mahallesi 123. Caddede kaldırım yenileme çalışmaları yapılmış, kaldırımlara renkli begonit taş döşenmişti. Bu çalışmanın ardından Etnografya Halı ve Kilim Müzesinin önünden Sidre Mahallesi'ne oradan da Halıkent Mahallesi'ne bağlanan 123. Caddenin yorgun ve deforme olan asfaltı da yenileniyor. Bölgede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları da gerçekleştirilirken, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Caddenin Gökçay'dan başlayarak Sidre Mahallesi'nden Halıkent Mahallesi'ne bağlanan bir yol olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Kaldırımları, altyapı ve asfaltını yeniliyoruz. Kaldırımları begonit taşlarla yeniledik. Asfaltı da kaldırdık, yeni asfalt döküyoruz. Enerji hatları daha önce yer altına alındı. Oradaki onarım ve yenilemeleri yaptık. Aydınlatmalarıyla beraber yolumuz bir bulvar şekline döndü. Bu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın huzur içerisinde kullanabileceği bir yol oldu. Emre Mahallemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun" dedi. - ISPARTA