Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan yatırımlardan bahsetti ve talep ve önerileri dinledi. Başkan Başdeğirmen, vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, şehre yapılan yatırımlardan bahsetti, vatandaşların talep ve önerilerini aldı. Başkan Başdeğirmen, vatandaşlardan gelen taleplerin program dahilinde harfiyen yerine getirileceğini söyledi. Vatandaşların mahallerine kapalı pazaryeri talepleri karşısında Başkan Başdeğirmen projenin hazırlandığı kaydederken, proje görsellerini ilk kez vatandaşlarla paylaştı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmalarına son olarak Akkent Mahallesi'yle devam etti. Akkent Mahallesi'nde vatandaşların ve çocukların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, yapılması gerekenlerle ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

Programda konuşan Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, Akkent Mahallesi'nde yaşamın 2009 yılında başladığını belirterek, TOKİ'nin kendilerine güzel bir ev verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının vatandaşlarla sohbet ederek, mahallenin taleplerini yerinde dinlemek ve yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunmak olduğunu dile getirdi. Program süresi boyunca çocuklar için oyun alanı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Başkan Başdeğirmen, "Her şeyimiz çocuklarımız. Çocuklarımız ne kadar mutlu olursa ne kadar güzel gün geçirebilirse, mahallemizde olmaktan ne kadar mutlu olursa bizlerde o derece yapmış olduğumuz hizmetlerden haz alırız" dedi.

Mahalle Meclisi Buluşmalarına daire müdürleri ve belediye başkan yardımcılarıyla katıldıklarını, bu sayede vatandaşların isteklerine anında cevap verildiğini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılacak istişarelerin mahalle için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Akkent Mahallesi sakinleri tek tek söz alıp talep ve önerilerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e iletti. Bir vatandaş mahalleye kapalı pazaryeri istediklerini ifade ederek, "Bunu yapacağınıza yürekten inanıyorum. Çünür'de yapmış olduğunuz parkın aynısını bizim arkadaşlarımız görmüşler. Aynısını sizden istiyoruz" dedi.

Akkent Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda hayvan kesim yeri olarak kullanılan alanın kapalı pazaryeri olarak projelendirildiğini açıklayan Başkan Başdeğirmen, "İnşallah en kısa zamanda kapalı pazaryerimizi yapacağız. Çünür Mahallesi'ne çok güzel pazaryeri yaptık. Mehmet Tönge Mahallesi'ni de görmüşsünüzdür. Halıkent pazaryerini güçlendirdik. Davraz ve Binbirevler'e yeni kapalı pazaryeri yapıyoruz. Oralardan sonra Akkent'e gelip pazaryerimizi yapacağız. Çünür gibi park istediniz. Bize yer gösterin neresi gibi istiyorsanız yapalım. Bu mahalleye vereceğimiz hizmetlerde yer problemimiz var. Sosyal tesisin yerini ayarlayabilmek için tam bir yıl geç başladık. 4 bin metrekare alan bulmak zorundaydık. Belki de son 20 yıldır yapılan en güzel, en geniş, en kullanışlı ve dershanesi olan bir sosyal tesisi mahallemize kazandırdık" şeklinde konuştu.

Mahallede kuruyemiş dükkanı işlettiğini belirten bir esnaf da "Başkanım Allah razı olsun sosyal tesisle bir ekmek kapısı açtınız. Teşekkür ederim" dedi.

Çocuklar da söz alarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den taleplerini dile getirdiler. Bir çocuk park için kaydırak talebinde bulunurken, Başkan Başdeğirmen, "Yarın kaydırak parka konuyor" derken, çocuklar, "Başkanım mahallemize yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz. Okulumuzun kütüphanesini güzelleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz" ifadelerinde kullandı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Akkent Mahallesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu. - ISPARTA