Isparta Belediye Başkanı Engelli Vatandaşa Akülü Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurtuluş Mahallesi Mahalle Meclis Buluşması'nda kendisinden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli Recai Ertik'e akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Ertik, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gidemediğim, gezemediğim yerlere sağ olsun başkanımın verdiği araçla gideceğim" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmaları'nda vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinliyor, anında yapılması gerekenlerle ilgili talimat veriyor, diğer taleplerle ilgili planlamalar yapıyor. Vatandaşlar bu buluşmalarda her türlü talebini Başkan Başdeğirmen'e bizzat iletebiliyor. Son olarak cuma akşamı Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Meclisi Buluşması'nda 12 yıldır ortopedik engeli bulunan ve tekerlekli sandalye kullanan Recai Ertik (78), damadı aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fiziksel engelli raporu bulunan Ertik'e akülü tekerlekli sandalyesinin pazartesi günü teslim edileceği sözünü vermişti.

Recai Ertik, damadı Süleyman Zora ile bugün sabah saatlerinde engelli raporuyla birlikte belediyeye geldi. Başkan Başdeğirmen, Recai Ertik'e akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti. Ertik, yeni akülü tekerlekli sandalye deneyimini belediye binası içerisinde yaşadı. Recai Ertik ile sohbet eden Başkan Başdeğirmen, Ertik'in akülü tekerlekli sandalyeye oturmasına da yardımcı olurken, aracın kullanımının nasıl olduğunu anlattı. Recai Ertik, "Allah razı olsun başkanım, teşekkür ederim"

derken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Güzel günlerde kullanmayı Allah nasip etsin" dedi.

Recai Ertik, Kurtuluş Mahallesi Mahalle Meclisi Buluşması'nda Başkan Başdeğirmen'den akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunduğunu, bu talebinin anında yerine getirildiğini belirtti. Ertik, "Başkanımız pazartesi günü sabah saat 09.30'da belediyeye gel ve aracını teslim al demişti. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Dileklerimi yerine getirdiği için Allah bin kere razı olsun. Ben 12 yıldır bu haldeyim. Gidemediğim, gezemediğim yerlere sağ olsun başkanımın verdiği araçla gideceğim" şeklinde konuştu.

Recai Ertik'in damadı Süleyman Zora, Başkan Başdeğirmen'in akülü tekerlekli sandalye taleplerini geri çevirmediğini ifade ederek, "Aracımızın teslimatını bugün gerçekleştirdi. Başkanımız çalışkan bir başkan. Cuma söz verdi, pazartesi talebimizi yerine getirdi. Çok güzel oldu. Başkanımızın çalıştığını biliyorduk ama bu kadar hızlı çalıştığını bilmiyorduk. Teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA