Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, sanayi esnafını ziyaret etti - Haberler

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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, sanayi esnafını ziyaret etti

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, sanayi esnafını ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, esnafa güneş enerji sistemlerinin elektrik tasarrufu sağlayacağını söyledi.

Esnafa her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Başdeğirmen, doğalgaz konusuna ilişkin şunları söyledi:

"Doğalgaz altyapımızı yapalım ama talep olmazsa bu milli servettir, boşu boşuna yer altına boruları gömmüş olacağız. Mayıs ayında altyapı çalışmalarımız başlayacak. Burayı da sisteme dahil ederiz ve her sokağına hat çekeriz. Mahrukatçılarda yapıldığı gibi ortak bir proje çıkar, 2 dükkan bir araya gelir bir hat çekilir. Ona göre maliyetleri düşürürüz, bu konuda da yardımcı oluruz."

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Şükrü Başdeğirmen, Doğalgaz, Isparta, Enerji, Güncel, Haberler

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