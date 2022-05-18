İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı - Haberler

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İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama sonucunda İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

YÜZDE 25 ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü. Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Saraçhane, İstanbul, Mayıs, Güncel, Haberler

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