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İSPARK Otoparkında Sistem Arızası: Vatandaşlar Uzun Süre Bekledi

İSPARK Otoparkında Sistem Arızası: Vatandaşlar Uzun Süre Bekledi

Güncel Haberler

İstanbul Çengelköy'deki İSPARK otoparkında yaşanan sistem arızası nedeniyle vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Birçok kişi ödeme noktasında kuyruk oluşturdu ve sorunun bir süre çözülememesi nedeniyle beklemek zorunda kaldılar.

İstanbul Çengelköy'de İSPARK tarafından işletilen bir otoparktaki sistem arızası nedeniyle vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uzun süre bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'ın Çengelköy'deki otoparkında dün akşam saatlerinde bir sistem arızası yaşandığı iddia edildi.

Aracını buradaki otoparka bırakan bir vatandaşın kaydettiği ve sosyal medyaya yansıyan görüntüde, birçok kişinin ödeme noktasında kuyruk oluşturduğu görüldü.

Sorunun bir süre çözülemediği ve vatandaşların araçlarını otoparktan çıkarmak için uzun süre beklediği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Çengelköy Güncel Haberler

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