İSPARK'da ücretsiz bisiklet eğitimleri bu sene devam ediyor - Haberler

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İSPARK'da ücretsiz bisiklet eğitimleri bu sene devam ediyor

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İSPARK'da ücretsiz bisiklet eğitimleri bu sene devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, binlerce kişiye verdiği ücretsiz bisiklet eğitimi bu sene, 3 Haziran'da başlayacak.

Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yer alan "İsbike Bisiklet Okulu"na kayıtlar başladı.

İBB iştiraki İSPARK tarafından ilk olarak geçtiğimiz yaz başlayan "İsbike Bisiklet Okulu" bu yıl da devam ediyor. 3 Haziran'da Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlayacak ücretsiz eğitimlere, 7'den 70'e her yaştan İstanbullu katılabilecek.

4 SAATTE ÖĞRENMEK MÜMKÜN

Katılımcılar, deneyimli eğitmenler eşliğinde 4 saat gibi kısa bir sürede bisiklet sürmenin püf noktalarını öğrenebilecek.Bisiklet eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvurularını kolayca yapabiliyorlar.

OKULDA ÖĞREN, İSBİKE İLE İSTANBUL'U TURLA

İSPARK, kentin 300 noktasında bulunan yaklaşık 3 bin akıllı bisikletle hizmet veriyor. Bisiklet severler İSPARK'ın Avrupa ve Anadolu ve yakasında bulunan İsbike istasyonlarından kiraladıkları bisikletlerle; Florya'dan Küçükçekmece'ye, Karaköy'den Sarıyer'e, Bakırköy'den Fatih'e, Bostancı'dan Kartal, Pendik ve Kurtköy'e, Üsküdar'dan Beykoz'a, istedikleri noktaya yolculuk yapabiliyorlar. Zeytinburnu ilçe güzergahında, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Ümraniye'de kent içi ulaşımda bisiklet kullanabiliyorlar.

Bültenler / Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Orhangazi, Yenikapı, Bisiklet, Güncel, Haberler

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