İspanyol Zeytinyağı Üreticileri Çin Pazarı İçin Heyecanlı

İspanya'da düzenlenen Dünya Zeytinyağı Fuarı'na katılan zeytinyağı üreticileri, Çin'i çok cazip bir pazar olarak gördüklerini söyledi.

İspanya'da düzenlenen Dünya Zeytinyağı Fuarı'na katılan zeytinyağı üreticileri, Çin'i çok cazip bir pazar olarak gördüklerini söyledi.

Salı ve Çarşamba günleri Madrid'de düzenlenen fuara 47 ülke ve bölgeden zeytinyağı sektöründe iş yapan 1.000'den fazla şirket katıldı.

SES 1 (İspanyolca): ALBERT TİNOFOSA, (zeytinyağı üreticisi) Moli Coloma personeli:

"Çin pazarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ürünümüze ve kalitemizi öne çıkarmak için yaptığımız çalışmalara değer veren bir pazar."

SES 2 (İspanyolca): MİGUEL ANGEL RODRİGUEZ, (zeytinyağı üreticisi) Garcia de la Cruz Operasyon Direktörü:

"Çin pazarı çok büyük ve sınırsız olanaklara sahip. Çin'de kişi başına (zeytinyağı) tüketimi nispeten düşük ancak bu ülkedeki herkes yılda bir litre tüketirse talep çok büyük olacaktır."

Çin, Avrupa dışındaki en büyük ikinci İspanyol zeytinyağı tüketicisi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.(XHTV)