İspanyol müzisyen Mauricio Diaz Alvarez AA'ya konuştu Açıklaması

Bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Türkiye dahil pek çok yerde müzikseverlerle buluşan gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, Türkiye'de ilk kez 15 yıl önce konser verdiğini belirterek, "Türkiye ile ilk temasım hayret vericiydi. Bir mimari, müzik ve aroma festivaliydi, keşfedilecek yeni bir dünyaydı. Bu yüzden Türkiye'ye dönmek benim için bir rüya, uzun yıllar önce yaptığım seyahatle bağ kurmak gibi." dedi.

İspanyol sanatçı Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

"İspanya'nın Gönül Telleri" başlıklı bir repertuvar ile müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, "Bu güzel bir hikaye. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım Cervantes Enstitüsü gibi prestijli kurumlar ve bu konseri destekleyen çeşitli kuruluşlar aracılığıyla bu proje ortaya çıktı. İspanyol müziği her zaman edebiyat, müzik ve dansla ilişkilidir. Bu yüzden de bu konseri İstanbul'a getirme projesini hayata geçirdik." şeklinde konuştu

Alvarez uzun yıllar önce İstanbul'a geldiğine değinerek, "15 yıl önce Ankara ve İstanbul'da çaldım ve beni çok etkiledi çünkü Madrid'de yaşıyordum. Türkiye ile ilk temasım hayret vericiydi. Bir mimari, müzik ve aroma festivaliydi, keşfedilecek yeni bir dünyaydı. Bu yüzden Türkiye'ye dönmek benim için bir rüya, uzun yıllar önce yaptığım seyahatle bağ kurmak gibi." ifadelerini kullandı.

"Beni gitarla babam tanıştırdı"

Müzisyen bir ailede doğduğunu dile getiren Alvarez, "Babam gitaristti. Beni gitarla babam tanıştırdı. Çok genç yaşta eğitim almaya ve konserler vermeye başladım. 13 yaşıma geldiğimde profesyonellere konserler veriyordum. Sonrasında konservatuvar için, yüksek öğrenimimi aldığım Madrid'e gittim. Ardından da Fransa'ya, konservatuvar bölümünde profesör olduğum Cannes şehrine gittim." dedi.

Sanatçı Alvarez, Nobel edebiyat ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in Latin Amerika edebiyatının efsanesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben de onun en ünlü kitaplarından biri olan Yüzyıllık Yalnızlık'a hürmeten bir eser besteledim. Bu çalışmada besteci ve gitarist benim. Çalışmamı bir profesör, sanatçı, yorumcu ve besteci olarak Marquez'e hürmeten yorumladım. Yüzyıllık Yalnızlık kitabı hayatıma damgasını vurdu. Birçok kez okudum. Bu eseri her okuduğumda müzik de değişti. Marquez'in her bir karakterini dönüştürdüm, müzikle aktarmaya çalıştım. Her temada kitaptaki karakterlerden biri var. Dolayısıyla edebiyat ve müzik son derece iç içe. Ben de bunu çok duyarlı ve kültürlü İstanbul halkıyla paylaşmak istedim."

"İspanyol müziği her zaman son derece aktif ve canlıdır"

Mauricio Diaz Alvarez, uzun yıllar önce Cervantes Enstitüsü için bir festivali yönettiğini sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi:

"Amacım klasik İspanyol gitarını tanıtmaktı. Flamenko ve İbero-Amerika gitarı tamamen bambaşka bir dünya. Gitarın yelpazesi, farklı estetiklerle son derece geniş. Isaac Albeniz'in müziği ile flamenko aynı değil. Bir şekilde birbirleriyle bağlantılı ancak farklı estetikler. Bu da İspanyol müziğinin zenginliğidir. Müslüman mirasının İspanyol kültürü üzerindeki etkisi hala oldukça canlı. Bu yüzden konserlerimde, İspanyol kültürünün bir yansıması olan ve hayallere sığmayan Granada çokça geçiyor."

Kariyeri boyunca birçok besteciyle tanıştığını aktaran sanatçı, "Bugün kendi müziğimi, İspanya'nın, İspanyol piyanist ve besteci Isaac Albeniz'in, İspanyol rönesansının müziğini yorumlamak için geliyorum. Bu da dost halklar, İspanyol ve Türk halklarının arasındaki kültürel etkileşimi temsil ediyor." ifadelerine yer verdi.

İspanyol müziğinin dünyadaki yerine de değinen Alvarez sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspanyol müziği son derece zengin. İspanya'nın müzikal gösterileri Paris'ten İstanbul'a her yerde görülüyor. Ben Vietnam'da da bulundum. İspanyol müziği her zaman son derece aktif ve canlı. Zengin bir kültür ve bu kültürün müziğini yorumlamak da kolay değil. Üst düzey teknik bilgi gerektiriyor ve en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Fransa'da orkestra eşliğinde bir konser vereceğim, Vietnam'da Ho Chi Minh şehrinde bir festivalde çalacağım ve Polonya'da da Lublin şehrinde The John Paul II Üniversitesinde konser vereceğim."

"Verebileceğim en iyi tavsiye, düzenli çalışma ve farklı müzik estetiklerine açık olmaktır"

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Alvarez, "Yeni nesile bir konservatuvar profesörü olarak tavsiyem her zaman disiplindir. Disiplin her öğrencinin sahip olabileceği en iyi arkadaşıdır. Tutkuyla birleşen, düzenli olma halinden bahsediyorum. Çok yetenekli birçok öğrencim var ancak eğer disiplin yoksa bu karmaşık dünyaya ulaşmak, başarılı olmak kolay olmuyor. Bu yüzden yeni nesillere verebileceğim en iyi tavsiye, düzenli çalışma ve farklı müzik estetiklerine açık olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta sanatçı Alvarez, Fransa'da Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Fransa'nın Bretagne bölgesindeki Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda öğretmenlik görevine devam ediyor.