İspanyol Merdivenleri'nde Kadın Cinayetlerini Protesto

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik yerlerinden İspanyol Merdivenleri'nde bir grup aktivist, kırmızı boya dökerek kadın cinayetlerini protesto etti.

Roma'da sabah saatlerinde gerçekleşen protestoda, "Her şeyi yakalım" isimli kadın hakları grubuna bağlı 6 aktivist, öldürülen kadınların kanını sembolize eden kırmızı boyayı tarihi merdivenlere döktü. Roma Belediyesi zabıta ekipleri, göstericilere engel olmaya çalışsa da müdahalelerinde başarılı olamadı.

Protestocular, basamaklara kırmızı boyalı ellerini basarak iz bırakırken, İtalya'da kadınların öldürülmesini protesto ettiklerini belirtti.

Bazı kent sakinlerinin, aktivistlerin boyalı eylemine tepki gösterdiği görüldü.

Göstericilerin uzaklaştırılmasının ardından belediye ekipleri, boyayı temizlemek üzere çalışma başlattı.

ANSA ajansının haberine göre, 2023 yılında ülkede 120 kadın cinayeti işlendi.

Romalı mimar Francesco de Sanctis ve Alessandro Specchi tarafından 1723-1725 yıllarında yapılan, Trinita dei Monti Kilisesi'nden İspanya Meydanı'na doğru inilen tarihi merdivenlerin asıl adı Trinita Dei Monti basamakları olsa da yaygın olarak İspanyol Merdivenleri adıyla biliniyor.

2015-2016 yıllarında bir mücevher firmasının sponsorluğunda kapsamlı restorasyondan geçen merdivenler, Roma'ya gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor.