İspanyol hükümeti, merkezini Madrid'den Amsterdam'a kaydıracak Ferrovial'e tepki gösterdi

İspanyol orijinli çok uluslu altyapı şirketi Ferrovial'in, 1952'den bu yana İspanya'da tuttuğu genel merkezini mali avantajlardan dolayı Hollanda'ya kaydırma kararı, siyasi tartışmalara neden oldu.

İspanyol orijinli çok uluslu altyapı şirketi Ferrovial'in, 1952'den bu yana İspanya'da tuttuğu genel merkezini mali avantajlardan dolayı Hollanda'ya kaydırma kararı, siyasi tartışmalara neden oldu.

Kara yolları, havaalanları, enerji ve inşaat altyapısı sektörlerinde faaliyet gösteren ve "İspanya'nın en büyük şirketlerinden biri" olarak bilinen Ferrovial'in, genel merkezini Madrid'den Amsterdam'a çekme kararı, sol koalisyon hükümetinde sert tepkilere yol açtı.

Ferrovial'in İspanya'dan ayrılmasının, bu ülke için yaklaşık 285 milyon avroluk bir vergi kaybı anlamına geldiği belirtildi.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, Ferrovial yönetimi, "İspanyol olmamak, kişisel çıkarlara göre hareket etmek, açgözlü olmak ve gülünç bahaneler üretmekle" suçlandı.

"Ekonomi Bakanlığının bunu önleyecek tedbirler almasını temenni ediyorum"

İkinci Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Vergi indirimlerinin olmadığı bir Avrupa için çalışmak zorundayız. Ferrovial, kamu işlerinde büyük sözleşmeler yaparak büyüdü. Ülkemize bağlılıklarını göstermeleri gerekiyor. Şirketin pay sahiplerinden bu kararlarını tekrar gözden geçirmelerini rica ediyorum. Ekonomi Bakanlığının da bunu önleyecek tedbirler almasını temenni ediyorum." dedi.

Genel merkezini Madrid'den Amsterdam'a taşımanın "İspanyol olmakla bağdaşmadığını" savunan Diaz, "İspanyol olmak, ülkende kalıcılığı savunmaktır. Bu, ülkemize bağlılık değildir. Birçok İspanyol, şaşkına dönecektir. Şirketler, ihtiyaç olduğunda örnek bir tavır sergilemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Birinci Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Dijital Geçiş Bakanı Nadia Calvino da Ferrovial'in "İspanya'ya çok şey borçlu olduğunu ancak ülkeye çok az bağlılık gösteren bir karar aldığını" belirterek, bu şirketin genel merkezini başka ülkeye taşıma kararının gerekçelerini hükümet olarak en iyi şekilde analiz edeceklerini kaydetti.

Diğer yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ise hükümeti suçladı.

PP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Juan Bravo, Ferrovial'in İspanya'dan ayrılan ve yasal belirsizlik iddiasında bulunan tek şirket olmadığını, gelecekte buna yenilerinin de eklenebileceğini ifade etti.