İspanyol Hukukçular İsrail'e Silah Ambargosu İçin Meclise Başvurdu

İspanya'da hakim, savcı ve avukatlardan oluşan sivil toplum kuruluşu "Filistin için Hukukçular Platformu", İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebiyle Meclise başvurdu.

İspanyol hukukçular, İsrail'e silah ambargosu başta olmak üzere bu ülkeye bir dizi yaptırım uygulanması kararı alınması için başlattıkları imza kampanyası sonrasında hukuk dünyasından topladıkları 1200'den fazla imzayı İspanya Meclisine sundu.

Başkent Madrid'deki Meclis binası önünde toplanan "Filistin için Hukukçular Platformu" temsilcileri, topladıkları imzaları Meclise sunmalarının ardından cübbelerini giyerek, Meclis ana giriş kapısının önünde basına açıklama yaptı.

Savcı Pilar Barrado, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin tahammül edilemeyecek düzeye ulaştığını belirterek, "Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması, Filistinli sığınmacılara garanti verilmesi, İsrail ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkilerin kesilmesi, zorunlu ateşkes öncesinde Gazze'de yaşam koşullarının yeniden sağlanması için Birleşmiş Milletlerin denetiminin garanti edilmesi kararlarının İspanya Meclisinden çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Uluslararası hukukun uygulanmasından başka bir şey talep etmediklerini dile getiren Barrado, "Birleşmiş Milletlerin ve Uluslararası Adalet Divanının kararları net. İsrail, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemelen soykırım suçu işliyor. Pasif kalmak, devletleri bu ihlallerin suç ortağı haline getiriyor ve biz İspanya'nın bu ihlallere dahil olmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile hükümete dışarıdan destek veren siyasi partiler Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) temsilcileri de hukukçuların girişimine destek verdi.

Diğer yandan, El Diario gazetesinde bugün yayımlanan "İspanya'nın, İsrail'e silah taşıyan bir ABD gemisinin Rota limanında durmasına izin verdiği" yönündeki haber, Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria tarafından yalanlandı.

Alegria, Bakanlar Kurulunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu geçişlere dair elimizde belge yok ve bu konuda bize herhangi bir talep de gelmedi." ifadesini kullandı.

İspanya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu özellikle son bir aydır ülke genelinde organize ettikleri gösterilerde hükümetten, İsrail'e silah ambargosu kararı almasını ve bu ülkeyle tüm ilişkilerini kesmesini talep ediyor.