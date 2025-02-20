İspanyol Futbol Federasyonu Eski Başkanı Rubiales Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu

Madalya töreninde kadın futbolcuyu rızası dışında dudaklarından öpen eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales "cinsel saldırı"dan suçlu bulundu. Olay futbol dünyasındaki "erkek egemen" yapıyı tartışmaya açmıştı.İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales, kamuoyuna öpme skandalı olarak yansıyan olayda cinsel saldırıdan suçlu bulunarak 10 bin 800 euro para cezasına çarptırıldı.

Rubiales, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol Kadın Milli Takımı'nın madalya töreni sırasında kadın futbolcu Jenni Hermoso'nun başını iki eliyle kavrayarak kabaca bir şekilde dudağından öpmüş, milyonlarca kişinin ekranlardan izlediği bu görüntüler büyük tepki çekince Hermoso'nun öpücüğe rıza gösterdiğini savunmuştu. Bunun üzerine Hermoso bu hareketin kendi rızası dışında gerçekleştiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Mahkeme 47 yaşındaki Hermoso'nun beyanlarını dikkate alarak eylemi "cinsel saldırı" olarak değerlendirdi ve 10 bin 800 euro para cezasına ek olarak Rubiales'in bir yıl boyunca Hermoso'ya 200 metreden fazla yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

Hermoso ayrıca Rubiales ve diğer üç sanığın kendisini zorla ifade değiştirmeye ikna etmeye çalıştıklarını belirtmişti. Ancak mahkeme sanıkları bu suçlamadan beraat ettirdi. Savcılık, iki ayrı suçlama için toplam 2,5 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Kamuoyunda yakından takip ediliyordu

Skandal, İspanyol kadın millilerin 2023'teki Dünya Kupası zaferini gölgede bırakmıştı. Olayın ardından haftalar boyunca istifa çağrılarına direnen ve olayı "dostlar arasında masum bir öpücük" olarak nitelendiren Rubiales, Hermoso'nun rıza gösterdiğini savunmuştu. Kadın futbolcu ise eski federasyon başkanının kendisini zorla öptüğünü ve olayın kendisinde "iğrenme ve tiksinti" yarattığını söylemişti. İspanyol kadınlar da Hermoso'ya destek vermek için sokaklara dökülmüştü.

Tepkiler büyüyünce görevinden istifa eden Rubiales, FIFA tarafından da 3 yıl futboldan men edilmişti.

Dava, kadın sporculara yönelik cinsel taciz ve erkek egemen futbol dünyasındaki güç dengesizliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıması bakımından kamuoyunda da yakından takip ediliyordu.

AFP / BK,ET

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