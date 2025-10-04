İspanyol Çizer Rocio Bonilla, 2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'na Konuk Oldu

İspanyol çizer Rocio Bonilla, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda "dünya çocuk edebiyatı buluşmalarına" konuk oldu.

Bonilla, söyleşi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun harika olduğunu belirterek, "Her şey harika. Karşılama, organizasyon çok kusursuz. Bu muhteşem yerde çok güzel ağırlandım. Çok sıcak karşılandım. Ayrıca bu bir konferans gibi değil, çocuklarla karşılıklı diyalog gibi geçti. O açıdan da çok mutluyum." dedi.

Çocukların sorularına çok şaşırdığını dile getiren başarılı çizer Bonilla, "Çocuklar genellikle çok çekingen olur ama hepsi çok soru sormak istedi. Ne yazık ki hepsinin sorularına cevap veremedik ama özellikle birinin, bu hikayelerin aklıma nasıl geldiğini sorması, çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Rocio Bonilla, İstanbul'a ilişkin düşüncelerini de paylaşarak, "İstanbul'a ikinci kez geliyorum ama geçen sene kasım ayında geldiğimde pek bir yeri görme fırsatım olmamıştı. Çok kısa kalmıştım. Şimdiye kadar gördüklerim çok güzel. Yarın şehri daha yakından tanımayı ve gezmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Çok küçük yaştan itibaren hep çizdim, resim yaptım"

İspanyol çizer, babasının avukat ya da yönetici olmasını beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Annem derdi ki, 'Benim kızım elinde kurşun kalemle doğdu.' Çok küçük yaştan itibaren hep çizdim, resim yaptım. İyi bir öğrenciydim ve güzel notlar alıyordum. Babam avukat ya da bir şirkette yönetici olacağımı düşünüyordu notlarım iyi olduğu için ama güzel sanatlar üniversitesine gitmeye karar verdim. Çok nettim. Başından itibaren aslında illüstratör, çizer olmak istiyordum. Sonra sonuçtan babam da çok mutlu oldu."

Yazmaya başlayalı 12 yıl olduğunu aktaran Bonilla, her işte olduğu gibi çizmenin de kendine göre zorlukları olduğuna işaret ederek, "Her gün, üzerinde çok çalışmanız, emek vermeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bonilla, kaleme aldığı hikayelerde, etrafında gördüğü olaylardan ya da yaşadığı şeylerden esinlendiğini ifade ederek, "Her gün olan şeyler aslında. Gündelik hayat benim en büyük esin kaynağım. Hani bir söz vardır: 'Gerçek, her zaman kurmacayı aşar. Gerçeklik hikayeyi aşar.' diye. Gerçekten öyle. Hayatta yaşadığımız pek çok şey aslında çok değişik ve heyecan verici. Ben de gündelik hayattan çok besleniyorum." diye konuştu.

"Bazen 20-30 kez eskiz yapıyorum"

Bonilla, kitabın en önemli ögesinin "karakter" olduğuna işaret ederek, "Çünkü kitabı açtığımızda, o karakterin gözünden o macerayı, hikayeyi yaşıyoruz. Bazen 20-30 kez, o karakteri şekillendirene kadar eskizler yapıyorum."

Kurşun kalemi çok sevdiğini dile getiren Bonilla, "Bence çocuk edebiyatının en önemli tarafı eğlenmek, duyguları ifade etmek. Ben eğlenebiliyorsam ve duygularımı ifade edebiliyorsam okuyanlar da bunu yaşayacaktır. Mesaj vermek ya da bir şey öğretmek değil." ifadelerini kullandı.

Rocio Bonilla, bugüne kadar 56 kitaba imza attığını, çizmek ve resmetmenin birbirine benzeseler de aslında farklı şeyler olduğunu sözlerine ekledi.