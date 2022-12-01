İspanyol Çiftçiler Kuraklık Nedeniyle Üretimden Kaygı Duyuyor

Son yılların en kötü kuraklıklarından biriyle karşı karşıya kalan ve su kullanımında daha fazla kısıtlama uyarısı alan İspanyol çiftçiler, ekinleri ve hayvancılık üretimlerinden kaygı duyuyor.

Son yılların en kötü kuraklıklarından biriyle karşı karşıya kalan ve su kullanımında daha fazla kısıtlama uyarısı alan İspanyol çiftçiler, ekinleri ve hayvancılık üretimlerinden kaygı duyuyor.

İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET'e göre İspanya'da bu yılın Ekim ayı kayıtların başladığı 1961 yılından bu yana en sıcak Ekim ayı oldu.

Katalonya'da yetkililer, bölgenin bazı kesimlerinin genellikle aldıkları yağışın yarısından azını aldığı için su kısıtlamaları getirdi.

Kısıtlamalar, çiftçilerin ekinleri için yüzde 25, çiftlik hayvanları için ise yüzde 10 daha az su kullanmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

SES (Katalanca): İNGRİD POU, Castello d'Empuries Tarım Kooperatifi Temsilcisi

"Geçen Ekim ayından bu yana kuraklık alarmı verdiğimiz için çiftçiler daha az su isteyen ekinlere geçmeye karar verdiler ki bu da mısıra ayrılan hektarların daha az olacağı, daha fazla ayçiçeği ve sorgum ekileceği anlamına geliyor. Çiftliklerdeki hayvanların tükettiği suyu yüzde 10 azaltmak zorunda kalırsak, tek olası çözüm hayvan sayısını azaltmak olacak. Bu da halihazırda baskı altındaki bir sektörde yaşanacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)