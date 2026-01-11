Haberler

AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan İspanyol çiftçiler protestolarını sürdürüyor

İspanyol çiftçiler, Avrupa Birliği ile Güney Amerika'nın MERCOSUR ülkeleri arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına karşı protesto eylemlerine devam ediyor. Çiftçiler, anlaşmanın yerel üreticiler için haksız rekabete yol açacağını savunarak yolları kapatıyor ve taşımacılığı aksatıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika ülkelerinin bağlı olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalanması öngörülen serbest ticaret anlaşmasının rekabette eşitsizliğe neden olacağını savunan İspanyol çiftçiler, protestolarına devam ediyor.

Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde meslektaşları gibi eylemlerini sürdüren İspanyol çiftçiler, AB'nin onay verdiği anlaşmayla Latin Amerika'daki düşük fiyatların yerel üreticileri dezavantajlı duruma düşüreceğini, haksız rekabete neden olacağını savunuyor.

İspanya'daki çiftçiler ve besicilerin eylemlerini yoğunlaştırdığı Katalonya bölgesinde 8 Ocak Perşembe gününden bu yana Girona'daki AP-7 ve N-II karayolları trafiğe kapalı tutuluyor.

Traktörlerini kamyon lastikleriyle veya ağaç kütükleriyle kapattıkları yolda bırakan çiftçiler, Tarragona Limanı'nın giriş ve çıkışını da kapatarak Fransa-İspanya sınırındaki geçişleri zorlaştırıyor.

Taşımacılık işverenleri birliği Fenadismer, çiftçilerin protestoları sebebiyle Katalonya ve Bask'ta 40 binden fazla kamyonun yolda kaldığını duyurdu.

Katalonya'daki eylemlere Galiçya ve Bask bölgelerindeki çiftçiler de destek veriyor.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkeleri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı.

Onayın ardından AB Komisyonu ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalanması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli





