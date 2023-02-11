İSPANYOL ARAMA KURTARMA EKİBİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A DÖNDÜ Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 33 kişiden oluşan İspanyol arama kurtarma ekibi ile afetten etkilenen 45 depremzede askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 33 kişiden oluşan İspanyol arama kurtarma ekibi ile afetten etkilenen 45 depremzede askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından İspanya'dan gelerek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 33 kişiden oluşan ekip, ülkelerine dönmek üzere Adıyaman'dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul'a geldi. İspanyol arama kurtarma ekibini taşıyan uçakta, 45 depremzede de İstanbul'a nakledildi. İspanyol ekibin İstanbul Havalimanı'na sevki sağlanırken, depremzedeler ise akrabaları tarafından alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman İstanbul Güncel Haberler

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