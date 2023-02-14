İSPANYOL ARAMA KURTAMA EKİBİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 15 İspanyol arama kurtarma ekibi ve hassas burunlu 5 arama köpeği, Adıyaman'dan hareket eden askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 15 İspanyol arama kurtarma ekibi ve hassas burunlu 5 arama köpeği, Adıyaman'dan hareket eden askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalara katılmak için yardıma gelen yabancı arama kurtama ekiplerinin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Adıyaman'dan hareket eden askeri kargo uçağı, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 15 İspanyol arama kurtarma ekibi ve hassas burunlu 5 arama köpeğini İstanbul'a getirdi. İspanyol arama kurtarma ekiplerinin apronda hazır bekleyen otobüslerle İstanbul Havalimanına, oradanda İspanya'ya gideceği öğrenildi.