İspanyol akademisyen Begona, 6 yıldır plastik atıklarla mücadele ediyor - Haberler

EDİRNE'ye 8 yıl önce bir arkadaşının daveti üzerine gezmek için gelen ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan İspanyol asıllı Begona Rodriguez, kurduğu 'Plastiğe Hayır Platformu' ile atıkları geri kazandırmak için mücadele veriyor. Tunca Nehri kıyısında sık sık çevrecilerle atık toplayan Rodriguez, "Plastik problemi olduğunu görünce de plastiğe karşı kampanya başlattım. 6 yıldır Plastiğe Hayır Platformu var ve biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İspanyol asıllı Begona Rodriguez, bir Türk arkadaşının davetiyle 8 yıl önce gezmek için Edirne'ye geldi. Tasarım eğitimi alan ve Türkiye'de 1 yıl kalmayı hedefleyen Rodriguez, arkadaşlarının tavsiyesiyle Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni kurulan Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kenti gezerken Tunca Nehri kıyısındaki plastik atıklar başta olmak üzere atılan çöpleri gören Rodriguez, ilk zamanlar bölgedeki atıkları toplayıp temizlik yaptı. Daha sonra belirli dönemlerde öğrencileri ve arkadaşları ile nehir kıyısında temizlik etkinlikleri düzenleyen Rodriguez, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için öğrencileri ve arkadaşları ile birlikte 'Plastiğe Hayır Platformu'nu kurdu. Rodriguez ile platform üyeleri, diğer çevreci sivil toplum örgütleriyle kentte çok sayıda atık toplama etkinlikleri düzenledi.

Çiftlik arazisi içinde nesli tükenmekte olan Avrupa kırmızı orman karıncasının yaşam alanı olduğunu tespit ederek koruma altına alınmasını sağladığını belirten Begona Rodriguez, "Değişik bir karınca türü gördüm ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdim. Yetkililer geldi ve karıncaların nesli tükenmekte olan karıncalar olduğunu tespit ettiler. Onları korumaya aldılar" dedi.