İspanya'yı Kavuran Aşırı Sıcaklar Can Kaybına Yol Açtı
Xinhua - Güncel
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BARSELONA, 16 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde su içen bir kişi görülüyor, 15 Temmuz 2022.
BARSELONA, 16 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde su içen bir kişi görülüyor, 15 Temmuz 2022. İspanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz'dan bu yana İspanya'yı etkisine alan sıcak hava dalgası yüzünden 84 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ismael Peracaula/Xinhua)
Xinhua / Güncel