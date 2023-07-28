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İspanya'ya Giden Çinli Turist Sayısında Büyük Artış Görüldü

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BARSELONA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia kilisesini ziyaret eden Çinli turistler, 26 Temmuz 2023. Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti.

BARSELONA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia kilisesini ziyaret eden Çinli turistler, 26 Temmuz 2023.

Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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