İspanya'ya Giden Çinli Turist Sayısında Büyük Artış Görüldü
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BARSELONA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia kilisesini ziyaret eden Çinli turistler, 26 Temmuz 2023. Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti.
BARSELONA, 28 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia kilisesini ziyaret eden Çinli turistler, 26 Temmuz 2023.
Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel