İspanya, Venezuela'da "Gerginliğin Giderilmesi" Çağrısında Bulundu

MADRİD, 4 Ocak (Xinhua) -- İspanya, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamaya yönelik ABD operasyonunun ardından ülkede gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İspanya hükümeti Venezuela'daki olayları yakından takip ediyor ve büyükelçiliğimiz ile konsolosluklarımız faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

"Gerginliğin azaltılması ve sorumlu şekilde davranılması çağrısında bulunuyoruz" diyen Sanchez, "uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini" vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı bildiride, "gerginliğin azaltılıp itidalli hareket edilmesi" çağrısında bulunurken, "eylemlerin Uluslararası Hukuk ve BM Antlaşması ilkelerine uygun olarak yapılması" gerektiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre, 2023 yılında Venezuela'da ikamet eden İspanyol vatandaşlarının sayısı yaklaşık 136.000 idi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki İspanyol vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini ve Karakas'taki İspanya Büyükelçiliği ve Konsolosluğu çalışanları ile ailelerinin güvende olduğunu teyit etti.