Haberler

İspanya, Venezuela'da "Gerginliğin Giderilmesi" Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya, ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamaya yönelik operasyonunun ardından gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu. Başbakan Pedro Sanchez, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

MADRİD, 4 Ocak (Xinhua) -- İspanya, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamaya yönelik ABD operasyonunun ardından ülkede gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İspanya hükümeti Venezuela'daki olayları yakından takip ediyor ve büyükelçiliğimiz ile konsolosluklarımız faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

"Gerginliğin azaltılması ve sorumlu şekilde davranılması çağrısında bulunuyoruz" diyen Sanchez, "uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini" vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı bildiride, "gerginliğin azaltılıp itidalli hareket edilmesi" çağrısında bulunurken, "eylemlerin Uluslararası Hukuk ve BM Antlaşması ilkelerine uygun olarak yapılması" gerektiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre, 2023 yılında Venezuela'da ikamet eden İspanyol vatandaşlarının sayısı yaklaşık 136.000 idi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki İspanyol vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini ve Karakas'taki İspanya Büyükelçiliği ve Konsolosluğu çalışanları ile ailelerinin güvende olduğunu teyit etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar