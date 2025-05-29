İspanya ve Slovenya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve bu ülkeye yaptırımlar getirilmesini istedi.

Sanchez ile Golob, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'daki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Sanchez, İspanya ve Slovenya hükümetlerinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, İsrail'e silah ambargosu ve bireysel yaptırımlar getirilmesi konusunda aynı görüşe sahip olduklarını ifade etti.

İspanya ve Slovenya'nın "Filistin halkının içinde bulunduğu dramatik ve yıkıcı durum konusunda aynı vizyonu paylaştıklarını" dile getiren Sanchez, yaklaşık bir yıl önce Filistin devletini tanıyarak insani uluslararası hakları, uluslararası hukuku, barışı ve Filistin ile İsrail hakları arasında birlikte yaşamı savunduklarını, aldıkları kararın hiçbir zaman İsrail halkına karşı olmadığını söyledi.

Sanchez, "İki devletli çözüm, tek olası çözümdür. İsrail ile Filistin arasında barışçıl olarak birlikte yaşamanın başka alternatifi yok." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 600. günü dolayısıyla dün düzenlediği oturumda konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un gözyaşlarını tutamamasının herkes için "dramatik ve derinden etkileyici" olduğunu belirten Sanchez, İsrail'in Filistin halkını hedef alan ve son 1,5 yılda 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılarının insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

Slovenya Başbakanı Golob da İspanya ile uluslararası hukuktaki temel değerleri savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gazze'deki insani felakete karşı İspanya ve Slovenya olarak ortak bildiri yayımladıklarını kaydeden Golob, "Acil ateşkes, insani yardımların derhal ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.