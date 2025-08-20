İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

Ağustos ayının başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya ve Portekiz'de alevler söndürülemiyor.

İspanya'nın kuzeyinde Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgelerindeki Ourense, Leon ve Zamora, güneyinde Extremadura bölgesindeki Caceres kentlerini etkileyen yangınların 30 noktada sürdüğü bildirildi.

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, Leon'da hala 2 bin 300'den fazla kişinin geceyi evlerinin dışında geçirdiklerini belirtti.

Leon ve Zamora'da halk iki gündür söndürme çalışmalarında eksikliklerinin olduğu gerekçesiyle yerel yönetimlere karşı gösteriler düzenliyor.

Ourense'nin yüz ölçümünün yüzde 10'una denk gelen 68 bin hektarlık alanın üç haftadır süren yangınlarda hasar gördüğü, Galiçya'nın tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Ayrıca güneydeki en büyük yangının devam ettiği Caceres'in Jarilla ilçesinde şimdiye kadar 15 bin hektarlık alanın yandığı, yaklaşık 30 uçak ve helikopter ile 500 askerin söndürme çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Yangından en fazla zarar gören bölgeleri ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez, gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yanan alanları afet bölgesi ilan edeceklerini duyurdu.

İspanya genelinde yılbaşından bu yana 340 bin hektardan fazla alan yandı, bunun yaklaşık 310 bin hektarı ağustos ayındaki yangınlarda hasar gördü.

Ağustos ayından bu yana 33 binden fazla kişinin tahliye edildiği, 4 kişinin yangınlardan öldüğü İspanya'da 20'den fazla kişi yaralandı.

Portekiz

İspanya gibi İber Yarımadası'ndaki Portekiz de orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Ülkedeki 6 noktada ormanlık ve kırsal alanlarda alevler yükseliyor.

Mirandela yerleşim yerindeki söndürme çalışmalarında iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ülkede şimdiye kadar yangınlardan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.