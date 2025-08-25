İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları Rekor Kırıyor

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verileri, geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 kat artışla bu yıl İspanya'da 411 bin 315 hektar ormanlık ve kırsal alanın yandığını ortaya koydu.

EFFIS'in istatistiklerine göre, İspanya'da bu yıl içinde çıkan orman yangınlarının sayısı 252'yi buldu.

Özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınları bu yıl 411 bin 315 hektarlık alanı kül ederken, 219 yangının çıktığı ve 42 bin 615 hektarlık alanın yandığı 2024 yılıyla kıyaslama yapıldığında yaklaşık 10 kat fark olduğu görüldü.

İspanya'da Leon kenti çevresi başta olmak üzere ormanlık alanlarda 14 noktada alevler yükselmeye devam ediyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, haziran ayından bu yana orman yangınlarının çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle 133 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 45'inin gözaltına alındığını duyurdu.

Portekiz

İber Yarımadası'nda yangınlarla mücadele eden diğer bir ülke olan Portekiz'de ise sadece temmuz ve ağustos ayının şimdiye kadar olan döneminde 250 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Ülkenin Arganil bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan ve üç ilçeyi etkileyen yangınlarda toplamda 64 bin hektarlık alan yanarken, yetkililer, bunun Portekiz'de bugüne kadar görülen en büyük yangın alanı olduğunu açıkladı.

Ağustos ayı başından bu yana orman yangınlarına karşı büyük mücadele veren Portekiz haftaya sakin başladı.