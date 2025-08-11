İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları ile Mücadele Devam Ediyor

İber Yarımadası'nın iki büyük ülkesi İspanya ve Portekiz'de orman yangınları ile mücadele devam ederken, bu yıl Portekiz'de 42 bin, İspanya'da da 40 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Sivil Koruma yetkililerinin açıklamaları ve ekoloji bakanlıklarının verilerine göre 2025 yılı içinde şimdiye kadar Portekiz'de 42 bin, İspanya'da da 40 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

İspanya'da hafta sonundan bu yana özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde çıkan orman yangınları mevcut durumda 3'ü büyük olmak üzere toplam 11 farklı yerde devam ediyor.

Kastilya ve Leon bölgesinde Leon ve Zamora kentlerindeki en büyük yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, ancak UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Las Medulas doğal parkında bitki örtüsünün ve yöreye özgü kestane ağaçlarının büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Jandarma ve yerel yönetim yetkilileri, bölgede tahliye edilen 850'den fazla kişinin parça parça evlerine dönmelerine izin verildiğini duyurdu.

İspanya'da yıl boyunca şimdiye kadar yanan ormanlık alanların 40 bin hektarı geçtiği ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9'luk daha fazla alanın yandığı belirtiliyor.

Son 1 haftada ülke genelinde toplamda 5 kişi yangın çıkartmak suçuyla gözaltına alındı.

Portekiz'de yaklaşık 2 binden fazla itfaiye görevlisi çalışmalara katılıyor

Diğer yandan 3 Ağustos'tan bu yana alarm durumunda olan Portekiz'de mevcut durumda ikisi büyük 10 yangın devam ediyor.

Ülkede 2 binden fazla itfaiye görevlisi yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sivil Koruma kurumu yetkilileri, basına yaptıkları açıklamalarda "Kritik noktalarda bu kadar çok sayıda yangının üst üste çıkması normal değil." derken, hafta sonunda 4 yangının çıkmasına neden olduğundan şüphelenilen 50 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Portekiz'de 2025 yılı başından bu yana 42 bin hektarlık alan yanarken, bu başkent Lizbon'un yüzölçümünün yaklaşık 5 katına denk geliyor.

Sadece, ülkenin orta bölgelerindeki Trancoso'da 9 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 8 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor.

Hükümet, aşırı sıcak havadan dolayı orman yangınlarına karşı ilan ettiği alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzatmıştı.