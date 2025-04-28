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İspanya ve Portekiz’de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi

İspanya ve Portekiz’de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi
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İspanya ve Portekiz genelinde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle Madrid'de trafik sıkışıklığı yaşandı, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı. Kesintinin sebebi henüz belli değil, siber saldırı ihtimali üzerinde duruluyor. Kesintiden etkilenen bölgelerde iletişim ve ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğrarken internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.

Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.

Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

Kesintiye "voltajda dengesizlik" yol açmış olabilir

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgeleri de etkilendi

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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