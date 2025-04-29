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İspanya ve Portekiz'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintileri

İspanya ve Portekiz'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintileri
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İspanya ve Portekiz, pazartesi günü yaşanan büyük elektrik kesintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. İspanya’nın elektrik şebekesi operatörü, kesintiyi çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MADRİD, 29 Nisan (Xinhua) -- İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri her iki ülkede de yaşamı olumsuz etkiledi. İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, ülke genelinde elektrik arzını yeniden sağlamak ve kesintinin nedenlerini analiz etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Tüm kaynaklarımızı bu sorunu çözmek için seferber ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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