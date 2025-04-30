İspanya ve Portekiz'de Elektrik Kesintisiyle Bağlantılı 7 Ölüm Soruşturuluyor

MADRİD, 30 Nisan (Xinhua) -- İspanya ve Portekiz'i etkileyen büyük çaplı elektrik kesintisiyle bağlantılı olduğu düşünülen 7 ölüm vakası yetkililer tarafından soruşturuluyor.

Pazartesi günü yaşanan kesintiyle bağlantılı görülen bu ölümler, birbirinden farklı yer ve ortamlarda gerçekleşti.

İspanya Sivil Muhafızları, salı günü ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yer alan Taboadela kasabasındaki evlerinde 81 ve 77 yaşlarında yaşlı bir çift ile 56 yaşındaki oğullarının cansız bedenlerini buldu. Yaşlı çift ve oğullarının, evin dışında bulunan bir jeneratörden çıkan karbonmonoksitten zehirlendiğinden şüpheleniliyor. Aile üyelerinden birinin solunum sorunları olduğu ve zaman zaman solunum yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Madrid'in Carabanchel mahallesinde ise pazartesi günü saat 22.00 civarında bir apartmanda çıkan yangında 52 yaşında bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Yangının, elektrik kesintisi sırasında aydınlatma amacıyla kullanılan bir mumdan çıktığı düşünülüyor.

Aynı gün Galiçya'da kesintiyle dolaylı olarak bağlantılı 3 ölüm daha kayıtlara geçti. Ferrol'de sağlık sorunları olan 59 yaşında bir kişi, Betanzos'ta 80 yaşında bir kişi, Dumbria'da ise 86 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin nedenine yönelik araştırma devam ediyor. Başbakan Pedro Sanchez, kesintinin nedeninin belirlenmesi ve gelecekte görülebilecek benzer olayların önlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını söyledi.