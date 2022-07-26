İspanya ve Polonya'dan savunma iş birliğini güçlendirme kararı İspanya ve Polonya, yarın savunma alanında ikili iş birliğini güçlendirmeyi planladıkları bir muhtıra imzalayacak. İspanya ve Polonya, yarın savunma alanında ikili iş birliğini güçlendirmeyi planladıkları bir muhtıra imzalayacak. İspanyol haber ajansı EFE'ye göre, anlaşma İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki'nin eş başkanlığında Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilecek 15'inci ikili zirve sırasında imzalanacak. Liderlerin ayrıca Ukrayna'da devam eden savaşı ve en çok Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya'nın gösterdiği dayanışmayı ele alması bekleniyor. Öte yandan, İspanyol şirketlerinin Polonya'da bir mega iletişim merkezinin inşasına katılmasını amaçlayan ulaşımla ilgili anlaşma imzalanması öngörülüyor. Zirvede Sanchez'e dışişleri, savunma, ulaştırma, sanayi, sosyal güvenlik ve göç bakanları eşlik edecek. Söz konusu bakanların Polonyalı mevkidaşlarıyla ayrı toplantılar yapması bekleniyor. Güncel AA / Mehmet Alaca İspanya Polonya Güncel Haberler

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