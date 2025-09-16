İspanya ve İsrail Arasındaki Diplomatik Kriz Derinleşiyor

İspanya Dışişleri Bakanlığı, La Vuelta bisiklet yarışının final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı durdurulmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, İspanya ve Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik suçlayıcı sözlerine tepki gösterdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, İsrail'in İspanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dana Erlich'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın "kabul edilemez söz ve tutumlarının" protesto edildiğini duyurdu.

İspanya Başbakanı Sanchez'in, La Vuelta'daki İsrail karşıtı barışçıl eylemlerden dolayı "İspanyol halkı ile gurur duyuyoruz", "İspanya Avrupa'nın onurunu kurtardı" şeklindeki sözlerine karşılık veren İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD merkezli sosyal medya şirketi X'ten yaptığı paylaşımda, "Filistin yanlısı kalabalığı kışkırtmakla" suçladığı Sanchez ve hükümetinin tavrı için "utanç verici" yakıştırması yapmıştı.

İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin çeşitli eylem ve açıklamaları karşısında resmi şikayetini sunmak için son aylarda İsrail maslahatgüzarını birkaç kez Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya'nın, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma kararı almasının ardından Madrid Büyükelçisini geri çağıran İsrail, bu zamana kadar İspanya'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

La Vuelta bisiklet yarışının 14 Eylül'de Madrid'de yapılan final etabı, İsrail karşıtı yoğun gösteriler sebebiyle yarıda kesilip, tamamlanmamıştı.

İspanya hükümetinin, 9 Eylül'de, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamasının ardından karşılıklı açıklamalarla iki ülke arasındaki diplomatik kriz her geçen gün daha da büyüdü.

La Vuelta'nın ardından Başbakan Sanchez, Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini istemişti.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin de bugün yönetim kurulunu toplayıp, "İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama" kararı alması bekleniyor.