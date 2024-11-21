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İspanya ve Filistin Hükümetleri İlk Zirveyi Gerçekleştirdi

İspanya ve Filistin Hükümetleri İlk Zirveyi Gerçekleştirdi
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İspanya, resmi olarak tanıdığı Filistin Devleti ile Madrid'de hükümetler arası ilk zirvesini düzenledi. Zirve, Filistin'e verilen destek ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleştirilen ilk resmi toplantı olması açısından diplomatik bir önem taşıdı.

İspanya, 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıdığı Filistin Devleti ile hükümetler arası ilk zirveyi Madrid'de gerçekleştirdi.

Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen zirvede heyetlere İspanya'dan Başbakan Pedro Sanhez, Filistin'den Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa başkanlık etti.

İspanya'nın Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Ekonomi, Eğitim ve Spor ile Gençlik ve Çocuk bakanları, Filistin'in de Çalışma, İçişleri ve Eğitim bakanları zirvede hazır bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu zamana kadar Filistin ile ilk kez bir hükümetler arası zirvenin gerçekleşmesi ve bunun İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında soykırım yaptığı dönemde olması, zirvenin içeriğinden daha çok verdiği diplomatik mesajı öne çıkardı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkesi içeren karar tasarısını 4. kez veto etmesinin ardından İspanya'nın Filistin ile en üst düzeyde hükümetler arası zirve yapması, Filistin'e verdiği desteği perçinlemiş oldu.

Basın toplantısı yapılmayan ve sadece görüntü alınmasına müsaade edilen zirve kapsamında İspanya ve Filistin hükümetleri, çalışma ve eğitim alanlarında işbirliklerini güçlendirmeyi öngören memorandum imzaladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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