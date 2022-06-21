İspanya Tarihindeki En Büyük Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları
Xinhua - Güncel
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ZAMORA, 21 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın Zamora kentinde yangınla mücadele eden orman itfaiyecileri görülüyor, 20 Haziran 2022.
ZAMORA, 21 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın Zamora kentinde yangınla mücadele eden orman itfaiyecileri görülüyor, 20 Haziran 2022. Bölgesel yetkililer 20 Haziran tarihinde yaptıkları açıklamada, Zamora kentinde 15 Haziran'da bir yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınının İspanya tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu teyit ettiler. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)
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Xinhua / Güncel