İspanya Tarihindeki En Büyük Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları ZAMORA, 21 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın Zamora kentinde yangınla mücadele eden orman itfaiyecileri görülüyor, 20 Haziran 2022. ZAMORA, 21 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın Zamora kentinde yangınla mücadele eden orman itfaiyecileri görülüyor, 20 Haziran 2022. Bölgesel yetkililer 20 Haziran tarihinde yaptıkları açıklamada, Zamora kentinde 15 Haziran'da bir yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınının İspanya tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu teyit ettiler. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua) Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 Xinhua / Güncel 21 Haziran İspanya Güncel Haberler

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