İspanya, Sumud Filosuna Destek İçin Savaş Gemisi Gönderiyor

Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna destek sağlamak amacıyla bir İspanyol savaş gemisinin Perşembe günü yola çıkacağını duyurdu. Duyuru, filosundaki bazı gemilere yönelik insansız hava araçlarıyla yapılan tacizler sonrasında geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna destek amacıyla İspanyol donanmasına ait bir savaş gemisinin gönderileceğini açıkladı. Açıklama, filosundaki bazı gemilerin Yunanistan açıklarında insansız hava araçları tarafından taciz edildiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

New York'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Sánchez, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Bu nedenle, gerekirse vatandaşlarımızın kurtarılmasını ve güvenli bir şekilde İspanya'ya dönmelerini sağlamak için bir savaş gemisi göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sánchez, geminin Perşembe günü yola çıkacağını belirterek, İspanya'nın hem insani yardımı hem de vatandaşlarının güvenliğini öncelediğini vurguladı.

İtalya da Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından donanma gemisi yönlendirmişti.

