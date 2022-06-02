İspanya, Schengen ülkelerinden gelenlere Kovid-19 kontrollerini kaldırdı - Haberler

İspanya hükümeti, Schengen ülkelerinden (22 Avrupa Birliği ülkesi ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn) gelenlere deniz, hava ve kara sınırlarındaki Kovid-19 kontrollerini kaldırdı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama ile İspanya, Schengen ülkeleri için sınırlarındaki Kovid-19 kontrollerine son verdi.

Bu ülkelerden gelenlerin, Kovid-19 aşı kartı veya negatif sonuç test gösterme zorunluluğuna tabi tutulmayacağı bildirildi.

Schengen ülkeleri dışından gelen yolcular için ise aşı belgesi, ateş ölçümü ve fiziksel durumun görsel olarak kontrolü devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, bu değişikliğin salgının epidemiyolojik durumundaki iyileşme nedeniyle yapıldığını, Avrupa Birliği ülkeleri içinde aşılama oranlarının yüksek olduğunu ve vaka sayılarının da düşük seviyelerde bulunduğunu açıkladı.